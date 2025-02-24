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24 февраля, 18:15

Происшествия

Рецидивиста – угонщика автомобилей задержали в Москве

Рецидивиста – угонщика автомобилей задержали в Москве

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Серийного угонщика автомобилей задержали в столице. Как сообщили в Росгвардии, мужчина взломал и украл две машины с разницей в несколько минут. Чтобы завести одну из них, ему пришлось снять аккумулятор из припаркованной рядом "ГАЗели".

21-летнего злоумышленника обнаружили недалеко от места преступления. На допросе он заявил, что ему очень хотелось прокатиться. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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