Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские приняли хозяина машины за ее угонщика

"Московский патруль": полицейские приняли хозяина машины за ее угонщика

"Московский патруль": силовики задержали грабителя, пытавшегося вскрыть банкомат трубой

Новости регионов: взрыв прогремел в производственном цехе в Амурской области

Пожар произошел в таксомоторном парке в 1-м Нагатинском проезде

Новости регионов: атомная субмарина "Архангельск" поступила на службу Северного флота

Пожар на складе мебели под Солнечногорском локализован

Склад мебели загорелся под Солнечногорском

В Москве ночью тушили пожар в банном комплексе

Новости регионов: семья из 10 человек осталась без дома после пожара на Ямале

Новости регионов: в Анапе вдоль берега строят заградительный вал для защиты от мазута

В Москве на улице Алабяна полицейские приняли хозяина машины за ее угонщика. Неизвестный мужчина бросался под колеса автомобилей на дороге. Тогда один из водителей вышел из своей машины и вызвал сотрудников МВД.

В это время неизвестному удалось угнать оставленный без присмотра автомобиль, из-за чего прибывшие силовики сначала схватили хозяина угнанной машины. Ошибка была быстро исправлена: машину нашли, угонщик ждет наказания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика