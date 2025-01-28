"Московский патруль": полицейские приняли хозяина машины за ее угонщика

В Москве на улице Алабяна полицейские приняли хозяина машины за ее угонщика. Неизвестный мужчина бросался под колеса автомобилей на дороге. Тогда один из водителей вышел из своей машины и вызвал сотрудников МВД.

В это время неизвестному удалось угнать оставленный без присмотра автомобиль, из-за чего прибывшие силовики сначала схватили хозяина угнанной машины. Ошибка была быстро исправлена: машину нашли, угонщик ждет наказания.

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