В Москве ночью тушили пожар в банном комплексе

Этой ночью в столице загорелись Воронцовские бани. Посетителей в это время не было, спасатели эвакуировали персонал, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало горящее масло в дымоходе на кухне.

Сотрудники комплекса рассказали, что в момент происшествия сработала сигнализация, помещение быстро заполнилось дымом. К утру пожар был полностью ликвидирован. В здании предстоит провести ремонт, сумма ущерба уточняется. Точные причины возгорания будут устанавливать специалисты.

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