Открытый огонь на складе в подмосковном Солнечногорске потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Открытый огонь, охвативший здание мебельного производства в подмосковном Солнечногорске, удалось потушить, сообщила пресс-служба МЧС России.

О пожаре в строении 794/1 стало известно утром 28 января. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на площади 1 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 56 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.

Вечером 27 января на западе Москвы загорелось строящееся трехэтажное здание. На первом этаже объекта горели строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Спустя некоторое время пожарные смогли ликвидировать огонь. Уточнялось, что в результате пожара никто не пострадал.