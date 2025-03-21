Склад загорелся на площади 2 тыс кв метров в Марий Эл

Видео: телеграм-канал SHOT

Пожар начался в складском помещении, расположенном в Волжском районе республики Марий Эл. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.

Ранее пожар произошел на нефтебазе, расположенной в станице Кавказской Краснодарского края. В результате падения БПЛА на территории объекта 19 марта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с дальнейшим возгоранием.

Работники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, а деятельность предприятия была приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Как отметили в краевом оперативном штабе, из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар.

После этого общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, однако к утру 21 марта ее удалось уменьшить до 2 тысяч "квадратов".