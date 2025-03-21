21 марта, 14:01Происшествия
Склад загорелся на площади 2 тыс кв метров в Марий Эл
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.
Ранее пожар произошел на нефтебазе, расположенной в станице Кавказской Краснодарского края. В результате падения БПЛА на территории объекта 19 марта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с дальнейшим возгоранием.
Работники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, а деятельность предприятия была приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Как отметили в краевом оперативном штабе, из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар.
После этого общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, однако к утру 21 марта ее удалось уменьшить до 2 тысяч "квадратов".
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