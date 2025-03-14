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14 марта, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

Новости регионов: в Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

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В Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации задействовано 90 человек и 60 единиц спецтехники. Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу в нескольких районах города. Врачи рекомендуют жителям держать окна закрытыми, а на улицу выходить в масках и респираторах.

В Крыму температура воздуха достигла 20 градусов тепла. В ближайшие дни она сохранится. Это максимальные показатели для этих дней за всю историю наблюдений. На побережье немного прохладнее, однако тоже тепло.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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