Новости регионов: в Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации задействовано 90 человек и 60 единиц спецтехники. Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу в нескольких районах города. Врачи рекомендуют жителям держать окна закрытыми, а на улицу выходить в масках и респираторах.

В Крыму температура воздуха достигла 20 градусов тепла. В ближайшие дни она сохранится. Это максимальные показатели для этих дней за всю историю наблюдений. На побережье немного прохладнее, однако тоже тепло.

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