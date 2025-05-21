Три жилых дома загорелись в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных дома и хозяйственные постройки загорелись в Архангельской области. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Пожар случился в селе Емецк, на улице Горончаровского. Площадь возгорания уточняется, в данный момент наращивается группировка сил и средств МЧС. По предварительным данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на птицефабрике "Владимировская" в Ахтубинском районе Астраханской области. Его площадь составляла 2 тысячи квадратных метров.

Еще одно возгорание на площади 550 квадратных метров случилось в магазине электроники в Якутске. В ликвидации пожара были задействованы 46 специалистов и 10 единиц техники.