Адвокат рассказал, какое наказание может грозить Лебедеву за пост о святых мощах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго рассказал, какое наказание может грозить Артемию Лебедеву за пост о мощах святых и Ленине. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, Лебедеву может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
"Если говорить о нарушении законодательства о свободе совести, оскорблении чувств верующих, то статья 5.26 КоАП влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов", – пояснил Корчаго.
А уголовная ответственность, по словам адвоката, может последовать по статье 148 части 1 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). За это может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 12 месяцев, либо лишение свободы на один год.
Ранее в своем телеграм-канале Лебедев рассказал, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам.
По данному факту Следственный комитет России начал проверку. В ведомстве отметили, что проверяют информацию о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
До этого дизайнеры студии Лебедева выложили в Instagram серию открыток к Хеллоуину, на одной из них был изображен кинотеатр в огне. Сам Лебедев рассказал, что эта картинка была нарисована еще в 2017 году – до трагедии в "Зимней вишне". Открытка была ироничным ответом на негативную реакцию на фильм "Матильда".
От Артемия Лебедева потребовали извинений за открытки к Хеллоуину
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