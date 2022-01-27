В Госдуме предложили увеличить стипендию некоторым студентам

17:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям.
Он отметил, что увеличить стипендию сразу всем студентам тяжело, необходимо определить приоритетные аудитории, куда также могут войти трудодефицитные регионы России. Метелев уточнил, что работа над этим вопросом уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.
"Стипендии индексируются на считаные копейки каждый год. Мы понимаем, что сегодня 1,5–2 тысячи рублей, которые получает студент, – это не деньги", – цитирует депутата Агентство "Москва".
Метелев также отметил важность разработки законопроекта, решающего проблему трудоустройства выпускников детских домов, которые в течение полугода получают пособие и не могут найти место труда. По его словам, с такими трудностями сталкиваются 80% человек.
"Параллельно мы должны стимулировать работодателей трудоустраивать выпускников детских домов", – отметил парламентарий.
Кроме того, он рассказал о планах разработки законопроекта, облегчающего трудоустройство подростков 14–16 лет. Метелев подчеркнул, что это позволит уберечь молодое поколение от незаконных видов заработка посредством интернета.
Ранее министерство науки и высшего образования РФ предложило учредить именные стипендии для студентов из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такие студенты смогут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей.
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