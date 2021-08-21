Вакцинированным студентам предложили предоставлять дополнительные стипендии

Студентам, вакцинированным против COVID-19, предложили предоставлять дополнительные стипендии. С такой инициативой выступили в Москве.

"Действительно важно в нашей стране победить коронавирус раз и навсегда. А сделать это можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация – это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании об эффективности и безопасности вакцинации", – отметил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

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