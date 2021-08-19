В Москве могут появиться общественные инспекторы по защите окружающей среды. Причем их статус должен быть не формальным.

Общественникам предлагают дать реальные полномочия. Специалисты считают, что это поможет чаще пресекать экологические преступления.

Также говорили о том, что нужно увеличить штрафы за экологические преступления. По мнению специалистов, они должны быть не меньше суммы ущерба. Владельцам предприятий должно быть дешевле соблюдать экологические нормы и не допускать аварийные ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.