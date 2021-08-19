С начала года почти 7 тысяч москвичей решили сменить фамилию, имя или отчество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За семь месяцев в столичные органы записи актов гражданского состояния для смены фамилии, имени или отчества обратились почти 7 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС.
"Столичные ЗАГСы за первые семь месяцев 2021 года зарегистрировали около 7 тыс. актовых записей о перемене имени. 87% обратившихся за услугой изменили фамилию, более чем у 19% поменялось имя, более чем у 17% – отчество. Кроме того, стоит отметить, что в процентном соотношении показатели по регистрации перемены фамилии в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года остались на прежнем уровне", – рассказала и.о. начальника управления Светлана Уханева.
Указывать в документах причину перемены имени не обязательно. Но некоторые заявители охотно делятся своими побуждениями.
"В один из московских отделов ЗАГС обратилась девушка для перемены имени. Сделать это ей посоветовала астролог. По словам астролога, после смены имени жизнь девушки изменится в лучшую сторону, она выйдет замуж", – заявили в пресс-службе. – "В другой отдел ЗАГС обратилась девушка, чтобы сменить свою фамилию на "Счастливая", обосновав это тем, что хочет поменять свою жизнь в лучшую сторону и искренне верит, что перемена фамилии поможет ей достичь этого. Также в одном из столичных отделов ЗАГС заявитель сменил фамилию в честь породы своей собаки".
В ведомстве добавили, что некоторые люди берут себе фамилии в честь животных. В целом наиболее распространенная причина для смены фамилии – ее неблагозвучность.
Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали о самых необычных именах, которые в текущем году давали новорожденным москвичи. Чаще всего родители вдохновлялись космической тематикой, мифами, а также известными личностями.
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