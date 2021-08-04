В ЗАГСе рассказали о правилах регистрации брака на дому и в больнице

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Россияне пользуются правом регистрации брака на дому или в больнице, как правило, в случае тяжелой болезни или нетранспортабельности одного из будущих супругов, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" начальник Дворца бракосочетания ВДНХ Наталия Шарпар.

Она отметила, что такой возможностью пользуются достаточно редко. При этом, как объяснила Шарпар, в заявлении на оказание данной услуги должны быть подробно изложены все обстоятельства, которые могут стать основанием для бракосочетания в особом порядке.

"Это обязательное заявление, в котором указываются особые обстоятельства, подтвержденные именно медицинским документом. Это не просто из-за желания будущих супругов", – заявила она.

Также Шарпар напомнила, что право регистрации брака на дому или в больнице впервые появилось в федеральном законе об актах гражданского состояния от 1996 года.

Ранее Минюст внес изменения в Административный регламент по регистрации актов гражданского состояния, наделив ЗАГСы правом регистрировать браки на дому и в медучреждениях.

Процедура вступления в брак на дому и в больнице будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС, причем максимальное время ее проведения не должно превышать 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места.