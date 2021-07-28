Минюст разрешил регистрировать брак дома и в больнице

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Минюст внес изменения в Административный регламент по регистрации актов гражданского состояния, наделив ЗАГСы правом регистрировать браки на дому и в медучреждениях. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с документом, осуществление регистрации брака в таких условиях допускается при наличии особых обстоятельств, которые необходимо изложить в заявлении в органы ЗАГС. При наличии оснований для отказа заявитель получит соответствующее письменное сообщение.

Процедура вступления в брак на дому и в больнице будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС, причем максимальное время ее проведения не должно превышать 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места.

Ранее столичные ЗАГСы отменили предварительную запись, которая была введена 15 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

В настоящее время все отделы и дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в соцсетях.

