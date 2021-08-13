Сваха раскрыла секреты счастливого брака

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Секретами счастливого брака в своем Instagram поделилась ведущая шоу "Давай поженимся!" на Роза Сябитова, сообщает радио КП. По ее словам, данные правила она вывела после изучения крепких браков.
На первое место Сябитова поставила отношение мужа к своей супруге.
"Умный муж умеет расставлять приоритеты, работа важна, но жена важнее. Он должен постоянно благодарить ее за то, что она его жена", – считает сваха.
Вторым важным правилом она назвала понимание жены своей важности для мужа. Также Сябитова отметила, что дом должен стать местом реализации женщины. Сваха также рекомендовала женщинам искать счастье не в материальных благах, а в мужской заботе, внимании и доброте.
Ранее Роза Сябитова призвала относиться к выбору мужчины, как к выбору консервов.
По ее словам, даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться испорченный продукт. Она отметила, что представители противоположного пола могут быть сильными и высокими, а на деле окажутся "полными паразитами".
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