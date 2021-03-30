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Общество

10:28

Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов

общество

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова призвала относиться к выбору мужчины, как к выбору консервов. Этим она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

По ее словам, даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться испорченный продукт. Она отметила, что представители противоположного пола могут быть сильными и высокими, а на деле окажутся "полными паразитами".

"А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей", – отметила телесваха.

Кроме того, она призвала женщин не искать спутника с идеальной внешностью, а обращать внимание на его человеческие качества.

Ранее Роза Сябитова рассказала, что при знакомстве на просторах интернета люди могут долго откладывать встречу вживую. По словам телеведущей, при общении с человеком в социальной сети, сервисе знакомств лучше сразу понять, готов ли он к встрече.

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