Москвичи отправили на переработку около 500 тысяч тонн вторсырья за полгода

Почти 500 тысяч тонн вторсырья отправили москвичи на переработку за полгода. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года.
Программа по раздельному сбору мусора началась в Москве с 1 января 2020 года. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудовали более 22 тысяч специальных площадок. Установили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
Отходы вывозят около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.