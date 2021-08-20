Егерь из Москвы рассказал о решении голосовать онлайн на сентябрьских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвич Владислав Лазыкин, работающий егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна, рассказал в эфире Москвы 24, почему будет голосовать онлайн.

"Я работаю в охотничьем хозяйстве, и график работы достаточно сложный, я не могу часто посещать Москву, поэтому я и выбрал электронное голосование, чтобы можно было проголосовать удаленно. Раньше я дистанционно никогда не голосовал, вот в первый раз увидел на портале мэра Москвы такое предложение", – пояснил Лазыкин.

Он отметил, что недоверия к подобному формату голосования не испытывает. И во многом это связано с доверием к порталу mos.ru, через который москвич проводит коммунальные платежи и записывается к врачу.

"Безусловно, считаю, что это достойная альтернатива очному голосованию, потому что любой человек может удаленно в зависимости от его жизненных обстоятельств проголосовать. Я зарегистрировался и на портале, и на голосовании я тоже зарегистрировался. Регистрация заняла немного времени, все удобно, все понятно, очень дружелюбный интерфейс, – подчеркнул Лазыкин, добавив, что участие в голосовании считает важным. – Потому что это мой город, в котором я родился, в котором живут мои близкие, моя дочь. Это будущее".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Ранее в телеграм-канале Центризбиркома сообщалось, что заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму подали уже около миллиона человек.