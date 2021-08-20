Егерь из Москвы рассказал о решении голосовать онлайн на сентябрьских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвич Владислав Лазыкин, работающий егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна, рассказал в эфире Москвы 24, почему будет голосовать онлайн.
"Я работаю в охотничьем хозяйстве, и график работы достаточно сложный, я не могу часто посещать Москву, поэтому я и выбрал электронное голосование, чтобы можно было проголосовать удаленно. Раньше я дистанционно никогда не голосовал, вот в первый раз увидел на портале мэра Москвы такое предложение", – пояснил Лазыкин.
Он отметил, что недоверия к подобному формату голосования не испытывает. И во многом это связано с доверием к порталу mos.ru, через который москвич проводит коммунальные платежи и записывается к врачу.
"Безусловно, считаю, что это достойная альтернатива очному голосованию, потому что любой человек может удаленно в зависимости от его жизненных обстоятельств проголосовать. Я зарегистрировался и на портале, и на голосовании я тоже зарегистрировался. Регистрация заняла немного времени, все удобно, все понятно, очень дружелюбный интерфейс, – подчеркнул Лазыкин, добавив, что участие в голосовании считает важным. – Потому что это мой город, в котором я родился, в котором живут мои близкие, моя дочь. Это будущее".
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Ранее в телеграм-канале Центризбиркома сообщалось, что заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму подали уже около миллиона человек.
Венедиктов: более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: