Депутат МГД: возможность потратить баллы в аптеках привлечет людей к онлайн-голосованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Шесть крупных аптечных сетей сообщили о планах принять участие в акции "Миллион призов", приуроченной к электронному голосованию на выборах с 17 по 19 сентября.

Как заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, это позволит привлечь больше граждан к электронному голосованию.

"Я полностью одобряю этот шаг, хорошо, что аптеки пошли навстречу городу. Посещение ресторана или покупка каких-то аксессуаров для дома – это приятно, но особенно важно, что подарочные сертификаты для участников голосования могут быть потрачены на что-то по-настоящему необходимое, например на лекарства, витамины или на медицинские приборы", – приводит слова Щитова Агентство "Москва".

По его словам, участники акции сами решат, на что потратить призовые баллы, при этом важно, чтобы у них был выбор.



Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тысяч призов, среди которых 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Также участники акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" смогут выиграть 100 автомобилей и 20 квартир.

Для того чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на участие в электронном голосовании до 23 часов 59 минут 13 сентября, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru. На данный момент в столице на онлайн-голосование зарегистрировалось более 750 тысяч человек.

Избиратель должен проголосовать с 17 по 19 сентября и следить за розыгрышем призов. Его будут транслировать ежедневно с 18 по 20 сентября в прямом эфире на телеканале Москва 24. Победителей будут выбирать методом случайной выборки.

