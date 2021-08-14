Мужчина из Подмосковья собрал у себя дома полсотни кошек и стаю птиц

53 кошки и целую стаю птиц собрал у себя дома военный пенсионер из Люберец. Но сейчас, после обращения соседей, которые пожаловались на антисанитарию, мужчине придется избавиться от котов и голубей и продезинфицировать жилье.

При этом соседи не осуждают пенсионера, они много раз приходили отмывать его квартиру. А теперь объявили сбор денег на лечение котов, поскольку некоторым нужна помощь ветеринаров, чтобы потом животных было проще раздать новым хозяевам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.