"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ЦАО Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: ДТП с участием автомобиля такси, штрафы за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие аварийного знака, езду без номеров и страховки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

