Мотоциклиста сбили около комплекса "Москва-Сити"

Мотоциклиста сбили на Третьем транспортном кольце, около комплекса "Москва-Сити". По словам очевидцев, водитель мотоцикла не пострадал, хотя скорая помощь приехала на место аварии.

Мотоцикл оказался между такси и внедорожником. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.