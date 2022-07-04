Депутат ГД обратился в прокуратуру из-за избиения мужчины охраной пляжа в Сочи

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Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил запрос в Генпрокуратуру в связи с избиением мужчины охранниками пляжа в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть все нормы, которые запрещают себя так вести этим охранникам лежаков... Они занимались самоуправством и должны теперь понести уголовную ответственность... В отношении этого случая мною направлен в Генпрокуратуру депутатский запрос", – заявил парламентарий.

По мнению Нилова, правоохранительным органам следует обратить внимание на злоупотребление полномочиями со стороны сотрудников пляжей.

Ранее стало известно, что сотрудники пляжа "Фрегат" в Сочи избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Пострадавший был госпитализирован и находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.