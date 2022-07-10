Мусоровоз опрокинулся на тротуар в ЮАО

07:36
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Мусоровоз не справился с управлением и опрокинулся на тротуар в ЮАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 24 на Малой Тульской улице. На месте работают оперативные службы города. Отмечается, что движение транспорта на данном участке дороги не затруднено.
Ранее сообщалось, что на улице Подольских курсантов в Москве газель столкнулась с припаркованным мусоровозом. Обошлось без пострадавших.
До этого на Ярцевской улице столкнулись автобус и мусоровоз. Пассажирам пришлось пересесть на другой транспорт. В аварии никто не пострадал.
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