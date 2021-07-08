На Ярцевской улице автобус столкнулся с мусоровозом

Около станции метро "Молодежная" произошло ДТП. На улице Ярцевской автобус столкнулся с мусоровозом.

Пассажирам пришлось пересесть на другой транспорт. Уточняется, что в аварии никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.