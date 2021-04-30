Суд назначил Гаеву 1,5 года исправительных работ по делу о лжесвидетельстве

18:45
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Андрей Гаев – третий лжесвидетель из уголовного дела актера Михаила Ефремова – получил 1,5 года исправительных работ. Приговор вынес Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
"Признать Гаева виновным... и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", – огласила судья.
Позже представлявший потерпевших в деле актера Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский оценил приговор, который был вынесен в отношении лжесвидетелей по делу артиста. По словам юриста, исправительные работы для лжесвидетелей являются адекватной мерой наказания.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывает в колонии.
Суд приговорил к году исправительных работ лжесвидетеля по делу Ефремова
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