Семь автомобилей столкнулись на 53-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 53-м километре МКАД, в районе Можайского шоссе, произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

"На 53-м километре МКАД (перед Можайским шоссе) столкнулись семь машин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что участники аварии заняли крайнюю левую полосу. Из-за ДТП движение затруднено на 1,6 километра.

Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском шоссе в сторону области столкнулись три машины. В такси врезалась фура, в которую затем влетел не успевший затормозить грузовик. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

