В районе метро "Войковская" столкнулись сразу несколько машин

В Москве на Ленинградском шоссе в сторону области столкнулись нескольких машин. В районе метро "Войковская" фура врезалась в такси, а грузовик не успел затормозить и впечатался в фуру. Пока точно неизвестно, что стало причиной столкновения. В районе ДТП движение затруднено.

В подмосковных Люберцах произошла драка у детской площадки. На кадрах видно, что у места столкновения собрались несколько человек. По словам очевидцев, во время драки у дома на Октябрьском проспекте серьезно пострадал один из участников. Он получил ножевые ранения. О причинах драки пока не сообщается.