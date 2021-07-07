Супруга президента Гаити скончалась после нападения неизвестных – СМИ

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Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения неизвестных. Об этом информирует телеканал Telesur.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено вооруженное нападение. Главе государства нанесли смертельное огнестрельное ранение. Тогда же стало известно и о ранении первой леди страны.

В связи с произошедшей атакой в столице Гаити Порт-о-Пренсе закрыли международный аэропорт. Все прибывающие самолеты возвращаются в место отправления.