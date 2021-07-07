Международный аэропорт в столице Гаити закрыли после убийства президента – СМИ

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В столице Гаити Порт-о-Пренсе закрыли международный аэропорт после убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщает газета Haiti Libre.

Все прибывающие самолеты возвращаются. В частности, был вынужден вернуться лайнер авиакомпании American Airlines, вылетевший в Порт-о-Пренс из американского Форт-Лодердейла.

Ранее премьер-министр Гаити Клод Жозеф сообщил, что на резиденцию главы государства напали неизвестные. В результате нападения Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Помимо самого Моиза, была ранена и первая леди страны.

