"Московский патруль": правоохранители задержали похитителей дорогого спецоборудования

На юго-востоке Москвы полицейские задержали двух молодых людей, которые, переодевшись в спецодежду, украли оборудование на три миллиона рублей. Украденное они выставили на продажу в Сети. Сделка не удалась и похитителей задержали правоохранители.

Против молодых людей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Украденное оборудование вернули владельцу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.