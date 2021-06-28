Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 10

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Число погибших при обрушении 12-этажного здания во Флориде увеличилось до 10. Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, судьба 151 человека остается неизвестной.

"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", – отметила она.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. До этого сообщалось о трех погибших и не менее девяти пострадавших.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.