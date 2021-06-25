Новости мира: после обрушения дома во Флориде остается неизвестной судьба 99 человек

Среди людей, пропавших без вести после обрушения здания во Флориде, есть несколько родственников президента Парагвая. По предварительной информации, речь идет о сестре жены главы государства, а также ее муже и детях. Всего под завалами 12-этажного дома могут находиться около сотни человек, сообщается как минимум об одном погибшем.

В штате объявлен режим ЧП. На месте работают пожарные и полицейские, а губернатор штата не исключил, что к поиску пропавших людей и ликвидации последствий могут привлечь национальную гвардию.

Соболезнования пострадавшим выразил бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас живет во Флориде.

Власти Чехии сообщили о первом погибшем в результате сильного торнадо, который обрушился на юго-восток страны. При этом местные СМИ пишут о том, что на самом деле жертв может быть больше. Ранения получили уже более 300 человек.

В Ливане снова наступает бензиновый кризис. По словам специалистов, запасы топлива могут закончиться уже в эти выходные. У заправок с раннего утра выстраиваются огромные очереди. При этом более сотни заправочных станций уже закрылись. Их работники просто отказались выходить на смену, опасаясь нападений доведенных до отчаяния водителей.

Китайские строители установили рекорд. Они возвели жилой дом за 28 часов и 45 минут. Десятиэтажку собрали из заранее смонтированных блоков, скрепив их прочными болтами. Авторы проекта утверждают, что при строительстве использовались инновационные материалы, которые в 10 раз легче и в 100 раз прочнее, чем те, которые используют при строительстве обычных домов. При этом по поводу сроков строительства у специалистов возникли вопросы. Собрать здание действительно удалось очень быстро, но сколько времени ушло на подготовку блоков на заводе и на прокладку коммуникаций, официально не уточняется.

В Британии 72-летний мужчина проболел коронавирусом 10 месяцев. Так долго болезнь не протекала ни у кого в мире. Дэйв Смит семь раз был госпитализирован. В процессе лечения ему пришлось сдать 42 теста, причем все они оказались положительными. В итоге пожилой человек с помощью врачей все-таки победил болезнь. Хотя его родственники в счастливый исход верить уже перестали, а жена и вовсе 5 раз начинала готовить похороны.