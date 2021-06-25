Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде

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Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут находиться десятки человек, сообщает РИА Новости.

Заканчивая свою речь, он сообщил журналистам, что ему пора садиться в вертолет. В этот момент к Байдену подошла вице-президент Камала Харрис, которая что-то ему прошептала.

"О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", – сказал президент США, после чего продолжил выступление обсуждением ситуации во Флориде. Он сообщил, что направит на место федеральную помощь.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. Погибли три человека, не менее девяти пострадали. Спасены около 40 жильцов. Местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.

