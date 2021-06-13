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Политика

06:06

Байден и его супруга нарушили королевский протокол на саммите G7

политика

Фото: AP Photo/Pool/Patrick Semansky

Американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл Байден нарушили королевский протокол на саммите G7, сообщает "Газета.ру".

Согласно действующим правилам, последними на мероприятия должны прибывать члены королевской семьи, включая королеву Елизавету II. До этого момента все остальные гости должны уже быть на месте, но президент США и первая леди Соединенных Штатов опоздали на несколько минут.

Королева Великобритании не стала делать по этому поводу замечание. Это была их первая встреча с тех пор, как Байден занял пост президента.

Ранее во время саммита G7 американский лидер заблудился в ресторане. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканала ITV News.

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