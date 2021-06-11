Байден заблудился во время саммита G7

Фото: itv.com

Во время саммита G7 президент США Джо Байден заблудился в ресторане. Это следует из видеозаписи, которую опубликовал телеканал ITV News.

На кадрах видно, как американский лидер заходит на веранду заведения, останавливается и озирается. Сидящие там журналисты поинтересовались у него, как проходит саммит в Корнуолле.

Президент оценил мероприятие как "очень хорошее", а после продолжил, по всей видимости, искать свою жену Джилл. Позже она появилась с другой стороны веранды и окликнула Байдена.

Ранее Байден пошутил перед военными, чтобы сгладить неловкий момент во время своего выступления. Он сказал, что все время забывает о своей должности.