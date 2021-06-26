Посольство РФ направило запрос в Госдеп о наличии россиян среди пострадавших во Флориде

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Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.
"Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь" , – говорится в сообщении.
Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. Погибли три человека, не менее девяти пострадали.
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