Посольство РФ направило запрос в Госдеп о наличии россиян среди пострадавших во Флориде

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Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь" , – говорится в сообщении.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. Погибли три человека, не менее девяти пострадали.