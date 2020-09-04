Подъемный кран упал на жилой дом в центре Баку

14:25 (обновлено 04.09.2020 14:32)
Фото: скриншот видео youtube.com/
В Баку подъемный кран упал на жилое здание и машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортное агентство столицы Азербайджана.
Инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Юсифбейли. Водителей попросили использовать другие улицы для проезда.
По предварительным данным, повреждения получили шесть машин. По данным местного Минздрава, в результате инцидента погиб один человек. Также в ведомстве сообщили, что среди пострадавших есть ребенок.
Ранее в Тюмени сильный ветер повалил сразу три башенных крана на одной из строек. Были сорваны крыши и балконы. Пострадали два человека.
Скорость ветра достигала 26 метров в секунду. На улицах оказались заблокированы десятки машин, а некоторые раздавлены упавшими столбами и деревьями.
Ураган повалил три башенных крана на стройке в Тюмени
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