Строительный кран рухнул на жилые дома в Лондоне

20:36
Фото: twitter.com/bteirney
Четыре человека пострадали при падении строительного крана в Лондоне. Он рухнул на двухэтажное строение, приводит "Газета.ру" сообщение Скотланд-Ярда.
Отмечается, что инцидент случился в районе Боу на востоке города. Краном было повреждено два здания, на месте находятся пожарные. Сотрудники экстренного ведомства помогают людям, которые оказались заблокированы внутри одного из зданий.
Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.
Ранее ураган повалил два строительных крана в Татарстане. Из-за порывистого ветра в регионе больше четырех тысяч человек осталось без света.
Кроме того, весной стрела строительного крана повисла на проводах в Екатеринбурге. Пострадавших в результате инцидента не было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».