Строительный кран рухнул на жилые дома в Лондоне

Фото: twitter.com/bteirney

Четыре человека пострадали при падении строительного крана в Лондоне. Он рухнул на двухэтажное строение, приводит "Газета.ру" сообщение Скотланд-Ярда.

Отмечается, что инцидент случился в районе Боу на востоке города. Краном было повреждено два здания, на месте находятся пожарные. Сотрудники экстренного ведомства помогают людям, которые оказались заблокированы внутри одного из зданий.

Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

Ранее ураган повалил два строительных крана в Татарстане. Из-за порывистого ветра в регионе больше четырех тысяч человек осталось без света.

Кроме того, весной стрела строительного крана повисла на проводах в Екатеринбурге. Пострадавших в результате инцидента не было.