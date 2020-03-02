Стрела строительного крана повисла на проводах в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Стрела строительного крана упала и повисла на проводах в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Конструкция нависла прямо над проезжей частью. На место выехали две пожарные машины и восемь человек личного состава. Аварийно-спасательные работы не потребовались.

Пострадавших в результате инцидента не обнаружено. В настоящий момент участок дороги, над которым нависла стрела, перекрыли. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

Ранее в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС вытащили из здания восемь человек.