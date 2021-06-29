Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 11

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Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 11 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 погибших в результате случившегося.

"Подтверждена гибель 11 человек", – уточнила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Она отметила, что судьба еще 150 человек остается неизвестной.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. До этого сообщалось о трех погибших и не менее девяти пострадавших.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.