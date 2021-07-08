Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

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Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны полицией. Об этом сообщил госсекретарь страны Франц Экзантус.

"Предполагаемые убийцы президента Моиза были схвачены национальной полицией сегодня вечером", – написал Экзантус в Twitter.

В среду, 7 июля, на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено вооруженное нападение. Главе государства нанесли смертельное огнестрельное ранение. Тогда же стало известно и о ранении первой леди страны.

Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщил, что за супругой Моиза выслали чартерный рейс, чтобы привести ее на лечение в Соединенные Штаты.

В МИД РФ выразили соболезнования народу и правительству Гаити в связи с убийством президента страны. В официальном сообщении ведомства отмечается, что произошедшие трагические события являются следствием продолжительного конфликта внутри республики.

Официальный представитель представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что правительству Гаити необходимо сформировать широкий внутриполитический консенсус. По ее мнению, все решения внутри страны должны приниматься исключительно мирным путем с опорой на международную поддержку и без внешнего вмешательства.