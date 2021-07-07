На Гаити объявили военное положение после убийства президента

18:05
Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
После убийства президента Гаити на территории республики вводится военное положение. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.
Он уточнил, что ситуация находится под контролем. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли, так что все прибывающие самолеты разворачивают, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно об убийстве президента страны Жовенеля Моиза неизвестными, которые совершили нападение на резиденцию главы государства. В результате атаки была ранена и первая леди страны, которая впоследствии скончалась.
Моиз возглавил Гаити в 2017 году. Мятежники и ранее предпринимали попытки покушения на его жизнь. Попытка госпереворота и убийства президента была пресечена полицией в феврале 2021 года.
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