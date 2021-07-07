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Политика

17:27

В МИД РФ выразили соболезнования народу Гаити в связи с гибелью президента страны

происшествия политика

Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery, File

В МИД РФ выразили соболезнования народу и правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза и его жены.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что произошедшие трагические события являются следствием продолжительного конфликта внутри страны.

"Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Жовенеля Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны путем инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля", – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что правительству Гаити необходимо сформировать широкий внутриполитический консенсус. По ее мнению, все решения внутри страны должны приниматься исключительно мирным путем с опорой на международную поддержку и без внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось, что на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено вооруженное нападение. Главе государства нанесли смертельное огнестрельное ранение. Тогда же стало известно и о ранении первой леди страны.

Позже СМИ сообщили, что супруга лидера страны скончалась от полученных ранений. Подробности случившегося уточняются.

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