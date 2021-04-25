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Политика

21:40

Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

политика

Фото: kremlin.ru

Трое обвиняемых в подготовке военного переворота, а также покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко, признали свою вину. Соответствующие видеофрагменты представил телеканал ОНТ.

Так, были показаны кадры оперативной съемки, на которой юрист Юрий Зенкович заявил, что признает себя виновным. Кроме того, белорусский политолог Александр Федута также заявил: "Я признаю себя виновным в участии заговоре"; а также лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев заявил: "Признаю свою вину".

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.

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