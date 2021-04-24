Лукашенко заявил, что на его убийство было выделено 10 млн долларов

Фото: ТАСС/Сергей Шелег/БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики выделили на его убийство 10 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава республики подчеркнул, что только на снайпера был выделен 1 миллион долларов.

"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию", – сказал Лукашенко.

По его словам, организаторы переворота в Белоруссии подготовили несколько сценариев убийства президента. Один из них мог быть реализован на параде 9 мая. Однако такой план осуществить в стране сложно, поэтому они отказались от данной идеи.

Второй сценарий предусматривал нападение на президентский кортеж. Уточняется, что для этих целей мятежники даже закупили гранатометы.



"Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", – говорится в сообщении агентства.

Согласно третьему сценарию вооруженные люди должны были совершить нападение на загородную резиденцию президента. Лукашенко отметил, что мятежники планировали не только устранить его, но блокировать Минск и отрезать город от электроэнергии.

"Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", – сказал президент, добавив, что при столкновении данных структур началась бы страшная гражданская война.

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.

Четыре подозреваемых дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

