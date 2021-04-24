Лукашенко заявил, что на его убийство было выделено 10 млн долларов

18:30
Фото: ТАСС/Сергей Шелег/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщики выделили на его убийство 10 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство БелТА.
Глава республики подчеркнул, что только на снайпера был выделен 1 миллион долларов.
"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию", – сказал Лукашенко.
По его словам, организаторы переворота в Белоруссии подготовили несколько сценариев убийства президента. Один из них мог быть реализован на параде 9 мая. Однако такой план осуществить в стране сложно, поэтому они отказались от данной идеи.
Второй сценарий предусматривал нападение на президентский кортеж. Уточняется, что для этих целей мятежники даже закупили гранатометы.
"Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", – говорится в сообщении агентства.
Согласно третьему сценарию вооруженные люди должны были совершить нападение на загородную резиденцию президента. Лукашенко отметил, что мятежники планировали не только устранить его, но блокировать Минск и отрезать город от электроэнергии.
"Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", – сказал президент, добавив, что при столкновении данных структур началась бы страшная гражданская война.
17 апреля Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.
Четыре подозреваемых дают признательные показания и сотрудничают со следствием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: