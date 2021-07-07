На Симферопольском шоссе произошло ДТП с участием фуры

Авария произошла на Симферопольском шоссе. Там столкнулись автомобиль "Жигули" и фура. Легковушка от удара перевернулась.

Очевидцы говорят, что в аварии никто серьезно не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.