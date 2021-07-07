Фото: ТАСС/МЧС России

Тела 19 погибших обнаружили на месте крушения АН-26 на Камчатке. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще 10 тел погибших. Итого – найдены фрагменты 19 тел", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что работы на месте крушения самолета продолжаются.

6 июля вблизи поселка Палана самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

