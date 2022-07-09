Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после ДТП с 5 машинами

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе Профсоюзной улицы полностью восстановлено после ДТП с участием пяти автомобилей.

"Движение полностью восстановлено", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в ночь на 9 июля. Проезд осуществлялся по двум полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что на пятом километре внутренней стороны МКАД женщина на мотоцикле попала под колеса фуры. Она погибла.

По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении. На мотоцикл наехал большегруз, который двигался по соседней полосе в попутном направлении.