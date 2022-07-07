ДТП произошло на пересечении улиц Генерала Белова и Воронежской. Там на пешеходном переходе столкнулись две машины.

В результате аварии были госпитализированы два ребенка. Как рассказал очевидец, оба ребенка находились в специальных креслах.

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